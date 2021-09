Policjanci zatrzymali dwóch sprawców brutalnego pobicia dwóch bezdomnych. Jeden z bezdomnych w ciężkim stanie trafił do szpitala

Okładali pięściami bezdomnych, a po jednym skakali

Do brutalnego napadu doszło 20 sierpnia na jednym z rynków w centrum Łodzi. Policja nie ujawnia, jaki to rynek, ale najpewniej chodzi o plac Barlickiego. Bezdomni przebywali między dwiema halami i tam bez powodu zostali zaatakowani. Agresorzy bili ich pięściami po całym ciele, a po jednym nawet skakali, tak że w ciężkim stanie trafił do szpitala, w którym lekarze uratowali mu życie.

Policjanci IV komisariatu na Polesiu wytypowali i zatrzymali sprawców w wieku 37 i 38 lat. Byli już notowani za przestępstwa przeciwko – jak twierdzi policja - zdrowiu i mieniu, czyli za pobicia i kradzieże.