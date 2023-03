Policjanci ze Zduńskiej Woli promowali pracę w mundurze na Akademickich Targach Edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym

Policjanci ze Zduńskiej Woli na Akademickich Targach Edukacyjnych w I Liceum

- Była to doskonała okazja na promocję zawodu, a także rozmowy z młodzieżą o procedurze rekrutacyjnej – podkreśla sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, rzecznik zduńskowolskiej policji. - Najczęściej młodzież pytała o charakterystykę służby, o zarobki, awanse, a także o możliwość dalszego kształcenia w czasie podjęcia służby. Policjanci zachęcali do dalszego kształcenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, która ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce. To jedyna tego typu placówka w kraju, która kształci kadry kierownicze policji oraz oficerów policji.

- Służba w policji daje możliwość sprawdzenia się w rożnych pionach i wydziałach. To na przykład służba technika kryminalistyki, detektywa w wydziale dochodzeniowo-śledczym, eksperta od cyberprzestępczości, kontrterrorysty, policjanta prewencji czy drogówki – w policji każdy może znaleźć swoje miejsce. Stróże prawa promowali w ten sposób zawód policjanta i zachęcali do wstąpienia w szeregi policji. Wszystkich, którzy zastanawiają się nad miejscem pracy zachęcamy do związania swojej przyszłości z naszą formacją. Policjant to zawód dla tych, którzy lubią wyzwania, dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom – zachęcają mundurowi.