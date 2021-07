Policjant potrącił kobietę w Wolborzu i uciekł z miejsca zdarzenia. Dzielnicowy z komendy w Piotrkowie później sam zgłosił się na policję Marek Obszarny

Policjant potrącił 29-letnią kobietę w Wolborzu i uciekł z miejsca wypadku. To 45-letni dzielnicowy w stopniu aspiranta z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie. Z naszych informacji wynika, że po kilku godzinach sprawca sam zgłosił się na policję. Piesza trafiła do szpitala, ale - jak przekazała nam rzeczniczka KMP - opuściła go jeszcze tego samego dnia.