Policjant z Łasku na S8 koło Zduńskiej Woli zatrzymał poszukiwanego przestępcę

Policjant w czasie wolnym od służby, na trasie S8 w powiecie zduńskowolskim, ujął poszukiwanego. Sprawca kolizji kierował samochodem pomimo sądowego zakazu, był pijany i poszukiwany pięcioma listami gończymi, jak informuje policja.

Do zdarzenia doszło 5 sierpnia 2022 roku, po godzinie 20. Policjant z komendy powiatowej w Łasku, jechał trasą S8, z Sieradza w kierunku Warszawy. Około 100 metrów przed zjazdem na MOP Paprotnia, zauważył, że po lewej stronie drogi, na pasie zieleni, stoi audi A6. Samochód uderzył w barierki oddzielające pasy ruchu.

Policjant poznał, że był to samochód, który kilka minut wcześniej wyprzedził go na tej trasie. Natychmiast zadzwonił pod nr 112 i podszedł, by udzielić pierwszej pomocy. Wtedy z audi wyszedł mężczyzna, powiedział że nie chce żadnej pomocy.

Wyczuwalna była od niego woń alkoholu. Zaczął uciekać i rozpoczął wspinaczkę po bramie serwisowej. Funkcjonariusz podbiegł i ściągnął go na ziemię. Okazał legitymację służbową i po ujęciu czekał na przyjazd zduńskowolskich policjantów.