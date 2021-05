Policjant z Piątku, który przebywa w areszcie, już wcześniej miał kłopoty z prawem

Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, „Sprawstwo oskarżonego jest niewątpliwe. Wskazuje na to nie tylko zeznanie poszkodowanego, ale także dowód w postaci opinii biegłego z zakresu badań odsłuchowych nagrań zakłóconych, którego wiarygodność nie została podważona żadnym innym dowodem w sprawie i nie budzi żadnych wątpliwości sądu. Faktycznego użycia słów gróźb pobicia nie kwestionował sam oskarżony. Nie przyznał się, ale powiedział, że takie słowa mogły paść” (...).

Wyrok w tej sprawie zapadł 5 października 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Łęczycy. Jak czytamy w aktach, sędzia Marzena Milczarek orzekła, że „Kamil C. dopuścił się dokonania zarzucanego mu czynu. Uznając jednak, że wina oskarżonego i szkodliwość społeczna czynu nie jest znaczna, warunkowo umarza postępowanie karne wobec niego na okres jednego roku próby ”. Sąd nakazał także wpłacić oskarżonemu tysiąc złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Kamil C. miał także pokryć koszty sądowe w kwocie 560 zł.

Ta interwencja policji miała miejsce miejsce z 19 na 20 października 2012 r. w Łęczycy przy ul. Konopnickiej. Funkcjonariusze zostali wezwani, bo grupa kilku mężczyzna miała zakłócać ciszę nocną. Dwóch mundurowych, którzy przyjechali na miejsce pierwsi, poprosiło o wsparcie. Po kilku minutach przyjechały dwa kolejne radiowozy. Sześciu policjantów kazało mężczyznom stanąć przy płocie stadionu i zaczęło ich legitymować. W tym momencie jeden z zatrzymanych, pan Daniel, włączył dyktafon w telefonie i nagrał większość interwencji. Właśnie to nagranie było jednym z najważniejszych dowodów na procesie.

„Sąd przyjął, że powodem takiego zachowania oskarżonego była niechęć do użycia środków przymusu bezpośredniego (gazu i pałki), ponieważ mogło to sprawić wzrost agresji u innych zatrzymanych i utratę kontroli nad przebiegiem interwencji” (…).

- Gdy podszedłem do radiowozu zostałem szarpnięty i zaciągnięty do radiowozu. Tam usłyszałem groźby - mówił w sądzie pan Daniel (nazwisko do wiadomości redakcji).

-

W trakcie legitymowania Kamil C. odciągnął pana Daniela na bok i zagroził mu, używając słów wulgarnych, użyciem przemocy: „zaraz ci dopi..., że się zesrasz”. Następnie znieważył pana Daniela słowami wulgarnymi i powszechnie uważanymi za obelżywe „parówo jedna”, „jesteś naje... jak świnia”. Przebieg interwencji został utrwalony przez pokrzywdzonego nagraniem audio. Utrwalony przebieg czynności znajduje potwierdzenie w zeznaniach świadków

- napisał prokurator w akcie oskarżenia przeciwko Kamilowi C.

Funkcjonariusze w sądzie zeznali, że mężczyźni byli pijani, wulgarni, agresywni i ich prowokowali.

Wyrok uprawomocnił się w grudniu 2016 r. W aktach znaleźliśmy dokument z 20 stycznia 2016 r., w którym Paweł Karolak, ówczesny Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy, prosi sąd o możliwość skopiowania część akt, ponieważ przeciwko Kamilowi C. zostało wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Jak ono się skończyło? Czekamy na odpowiedź w tej sprawie z policji.