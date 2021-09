Policyjna eskorta małego dziecka do wieluńskiego szpitala. Małe dziecko potrzebowało pomocy

Policyjna eskorta do wieluńskiego szpitala

Starszy aspirant Sławomir Hanka po raz kolejny już miał okazję się przekonać, jak często praca policjanta wymaga podejmowania szybkich decyzji, od których często zależy życie ludzkie. Kiedy podjechało do niego bmw, w którym znajdowało się małe dziecko wymagające natychmiastowej, bez wahania podjął on decyzję o eskortowaniu samochodu do wieluńskiego szpitala. Jak się okazało, maluch wcześniej się wywalił i uderzył w głowę. Niestety, zaczął wymiotować i tracić przytomność. Niezbędna była natychmiastowa pomoc medyczna.