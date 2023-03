Policyjny Dzień Kobiet, czyli rozmowy o bezpieczeństwie w gminie Rawa Mazowiecka

Policyjny Dzień Kobiet, inicjatywa Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, jest przede wszystkim okazją do rozmów z paniami o ich bezpieczeństwie.

– To jest już nasza kolejna edycja Policyjnego Dnia Kobiet – mówi mł. asp. Agata Krawczyk z rawskiej komendy. mł. asp. Agata Krawczyk. – Czas pandemii, niestety, przeszkodził nam w tych realizacjach, ale wracamy. Tym razem zorganizowaliśmy dzień kobiet z Urzędem Gminy Rawa Mazowiecka oraz z Gminnym Ośrodkiem kultury w Matyldowie. Pomysł zakłada by informować kobiety o różnych zagrożeniach, aby je doszkalać i edukować. Tutaj mają okazję dowiedzieć się co robić, gdy na przykład pojawi się przemoc fizyczna czy psychiczna. Mają okazję poćwiczyć z instruktorem taktyk interwencji elementy samoobrony. Mają możliwość zobaczyć, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy – wszystkie podstawowe rzeczy, które każdy z nas powinien znać, by czuć się bezpiecznie.