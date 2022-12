Policyjny pościg w Bełchatowie. Kierowca chciał uniknąć kontroli policyjnej

Policyjny pościg w Bełchatowie

8 grudnia 2022 roku policjanci z bełchatowskiej drogówki chcieli skontrolować kierującego samochodem marki Renault Laguna. Kierowca tego pojazdu na przejściu dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego wyprzedzał inne auto. W tej sytuacji mundurowi dali kierowcy wyraźne sygnały do zatrzymania. Jednak nie reagował on na policyjne sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące niezwłoczne zatrzymanie się.

- Zignorował to polecenie i kontynuował jazdę - mówi nadkom. Iwona Kaszewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. - Nie stosował się do znaków drogowych, lekceważył sygnalizację świetlną. Uciekając w kierunku miejscowości Poręby pirat drogowy wyprzedzał inne pojazdy prawą i lewą stroną. W pewny momencie stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pobocze. Kontynuował ucieczkę jadąc ścieżką rowerową. Następnie uderzył w znak informacyjny i dachował. Na szczęście nieodpowiedzialny kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Był trzeźwy. Tłumaczył, że chciał uniknąć kontroli policyjnej i konsekwencji, gdyż ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami - dodaje Kaszewska.

Mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzuty. Odpowie za nie zatrzymanie się do kontroli oraz za niestosowanie się do decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Musi liczyć się też z odpowiedzialnością za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym.