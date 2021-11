Policyjny pościg w gminie Warta niczym w filmie gangsterskim

W minioną niedzielę dyżurny sieradzkiej policji otrzymał zgłoszenie, że przez miejscowość Zielęcin w gminie Warta jeździ volkswagen golf, prowadzony przez kierowcę, który jest pod wpływem alkoholu. Skierowani na miejsce warciańscy mundurowi zauważyli wskazany samochód. Dali też kierującemu wyraźne polecenia do zatrzymania. On jednak zignorował je i odjechał.

Kierujący uciekał przed policjantami, stwarzając jednocześnie niebezpieczne sytuacje drogowe zarówno dla siebie jak innych uczestników ruchu. Następnie mężczyzna zatrzymał się w pobliżu swojej posesji i wybiegł z samochodu. Policjanci szybko obezwładnili go.

Mężczyzna zachowywał się nerwowo, a jego wygląd wskazywał, że jest pod działaniem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,2 promila alkoholu w jego organizmie.Został więc zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Jako, że samochód którym jechał miał pęknięta przednią szybę oraz nie posiadał aktualnych badań technicznych, zatrzymano dowód rejestracyjny. 25-latek usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do do pięciu lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy oraz grzywna.