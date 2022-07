Poligon na Brusie: Nie udało się odnaleźć grobu kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca", ale za rok poszukiwania będą kontynuowane

Podczas tegorocznych badań, które trwały od 24 maja do 1 lipca, przebadano rozległy teren o powierzchni blisko 52 arów. Odnaleziono niepełny szkielet należący do jednej osoby, prawdopodobnie mężczyzny. Szczątki były przemieszane. Trudno dziś wyrokować do kogo należały i czy mogłyby należeć do kpt. Stanisława Sojczyńskiego. Być może odpowiedź dadzą badania genetyczne szczątków.

Jak przypuszcza dr Krzysztof Latocha z Zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, który prowadził badania na miejscu, na szczątki prawdopodobnie natrafiono podczas przebudowy strzelnicy w latach 60. i 70. Grób został zniszczony, a ziemia z niego wraz ze szczątkami została wykorzystana do usypania jednego z wałów strzelnicy.

Jedno jest pewne: w przyszłym roku badania terenu będą kontynuowane. Taką decyzję podjął prof. Krzysztof Szwagrzyk, p.o. dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Dlaczego?