Polish Camerata swojemu miastu. Ostatni koncert tegorocznego festiwalu

Na zakończenie festiwalu publiczność będzie mogła posłuchać dwóch koncertów fortepianowych i fantazji chóralnej autorstwa słynnego kompozytora. Będzie to ostatni koncert kończący serię sześciu wydarzeń muzycznych poświęconych Beethovenowi.

Ostatnim utworem, który zabrzmi dzisiaj od godz. 19, będzie Fantazja chóralna c-moll. To właśnie z niej Beethoven przeniósł główny temat do ostatniej IX symfonii d-moll - w finałowej kantacie do słów „Ody do radości” Friedricha von Schillera.

Wykonawcami Fantazji będą pianista Cezary Sanecki, Orkiestra Kameralna Polish Camerata oraz Chór Kameralny i soliści Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Za pulpitem dyrygenckim stanie Marek Głowacki, chór przygotował Dawid Ber.

Wcześniej uczestnicy koncertu usłyszą III Koncert fortepianowy c-moll w wykonaniu Wojciecha Kubicy oraz V Koncert fortepianowy Es-dur, którego wykonawcą będzie Kamil Klimek.

Wstęp na wtorkowy koncert jest bezpłatny, wydarzenie dofinansował Urząd Miasta Łodzi.