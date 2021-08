Politechnika Łódzka druga w rankingu zgłaszanych wynalazków – czyli w zestawieniu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Raport o liczbie zgłaszanych patentów. Znamy pozycje uczelni z Łodzi

UPRP zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń na ochronę prawną wynalazków, a statystki związane z liczbą udzielanych patentów publikuje w swoich raportach rocznych. Taki raport – dotyczący poprzedniego roku – ukazał się w lipcu 2021 r. Zaś w bieżącym tygodniu pochwaliła się nim Politechnika Łódzka. Dlaczego?

PŁ znalazła się na drugim miejscu w "Ranking krajowych i zagranicznych podmiotów zgłaszających według liczby patentów udzielonych w 2020 roku", który jest fragmentem raportu UPRP. Ta liczba w przypadku PŁ to 73. Jej drugie miejsce to awans o jedną pozycję w stosunku do danych z 2019 r.

Lider najnowszego rankingu – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – ma 85 patentów za rok 2020. Trzecie miejsce zajmuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (70 patentów).