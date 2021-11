Politechnika Łódzka na Srebrnej Sztandze. Duży sukces łodzian

Hubert Krokowicz zaliczył bardzo udany start na tej rangi imprezie plasując się na II. miejscu w kategorii wagowej 54 kg. Zawody odbyły się w dniach 12-14.11.2021 we Wrocławiu i zgromadziły na pomoście ponad 150 zawodników z Polski, Słowacji, Węgier oraz Arabii Saudyjskiej.

Podnoszenie ciężarów to jedna z najważniejszych dyscyplin polskiego sportu niepełnosprawnych. Różni się od klasycznego podnoszenia ciężarów przede wszystkim tym, iż zawodnicy nie rywalizują w pozycji stojącej. Osoby ze schorzeniami narządu ruchu wyciskają sztangę leżąc plecami na ławeczce.

Alicja Czyżniak starszy specjalista Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej: – Sekcja sportów siłowych dla osób z niepełnosprawnościami na Politechnice Łódzkiej działa od kilku lat. Wspieramy każdą aktywność ruchową naszych studentów. W sekcji jest miejsce zarówno na rehabilitację poprzez ćwiczenia, rekreację, jaki i wyczyn. Działamy również na polu organizacyjnym, choćby udział w organizacji niedawnych pierwszych historycznych Integracyjnych Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższy turniej organizowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej odbędzie się 10 grudnia w Centrum Sportu PŁ. Zawodnicy i zawodniczki będą rywalizować o Puchar Kierownika BON PŁ. Zapraszam osoby z niepełnosprawnością do rywalizacji w naszych w zawodach. Przygotowaliśmy kategorie startowe zarówno dla amatorów, jak i zawodników wyczynowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio z BON PŁ lub trenerem Marcinem Laśkiewiczem pod adresem e-mail [email protected]

