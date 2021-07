Politechnika Łódzka ujawniła kierunki, na które najtrudniej się dostać w rekrutacji na PŁ w 2021 roku

Politechnika Łódzka informuje, że najbardziej oblegane są kierunki informatyczne, prowadzone w języku angielskim, czyli computer science (14,4 zgłoszeń na miejsce) oraz information technology (12).

W dalszej kolejności są to: zarządzanie (10,9), zarządzanie i inżynieria produkcji (10,8), logistyka (10,7) oraz business and technology (10,2), inżynieria zarządzania (8,9), modelling and data science (8,3), automatyka i robotyka (7,8) oraz elektronika i telekomunikacja (7,6).

Przy tych wysokich liczbach należy pamiętać, że biorą się one także z przyjaznego kandydatom systemu rekrutacji. Bowiem PŁ stwarza możliwość, w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej, zgłoszeń aż na osiem kierunków studiów oraz ustawienia ich w kolejności, począwszy od tego najbardziej wymarzonego. Kandydat trafia na ten, na który wystarcza mu punktów z matury. A jego wszystkie zgłoszenia (czyli nawet do ośmiu) liczą się do uczelnianej statystyki ich liczby.