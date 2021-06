Politechnika Łódzka zaczęła rekrutację na studia. W UŁ trwa moda na psychologię i prawo. Najbardziej oblężone kierunki studiów 21.06.2021

Przed rokiem najwięcej zgłoszeń w PŁ odnotowały kierunki informatyczne. Na computer science oraz information technology było odpowiednio aż 14,2 i 11,7 osób na miejsce (to anglojęzyczne studia prowadzone przez wydziały politechniki wspólnie z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ). Jednak trzeba pamiętać, że te wysokie liczby biorą się także z przyjaznego kandydatom systemu rekrutacji. Bowiem PŁ stwarza możliwość, w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej, zgłoszeń aż na osiem kierunków studiów oraz ustawienia ich w kolejności, począwszy od tego najbardziej wymarzonego. Kandydat trafia na ten, na który wystarcza mu punktów z matury. A jego wszystkie zgłoszenia liczą się do uczelnianej statystyk liczby chętnych.

Maturzystów 2021 najbardziej interesują stacjonarne – czyli darmowe – studia pierwszego stopnia. Politechnika Łódzka przygotowała na 53 takich kierunkach 3820 miejsc (ogłoszony przed rokiem limit to 3900).

Jednocześnie wysoki poziom trudności w dostaniu się na obie anglojęzyczne informatyki potwierdza inny wskaźnik – w 2020 r. przyjęły one kandydatów ze średnio największą liczbą punktów przeliczanych z matury.

Dokumenty kandydatów na studia pierwszego stopnia będą przyjmowane do 13 lipca. Wyniki głównego etapu rekrutacji uczelnia ogłosi 23 lipca.

Także 18 czerwca w PŁ ruszyły zapisy na studia drugiego stopnia – dla tych, którzy zdobyli już tytuł inżyniera czy licencjat, a chcą dążyć do magisterki.

Nabór w PŁ. Rektor ogłasza nowy program dla ambitnych

Jako największą nowość następnego roku akademickiego prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ, przedstawia rozpoczęcie wprowadzania systemu premiującego najlepszych studentów, kandydatów i uczniów szkół średnich – o nazwie „Politechnika dla utalentowanych”. Będzie on zawierał program, skierowany do osób szczególnie zdeterminowanych, by już w czasie studiów rozwijać naukowe pasje.