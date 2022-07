Polscy sportowcy najlepsi w Europejskich Igrzyskach Akademickich w Łodzi. Zdobyli 80 medali!

– Wierzę bardzo mocno, że uczestnicy igrzysk kiedyś tutaj powrócą, jak nie do Łodzi, to do innych polskich miast. Wierzę, że poza efektami sportowymi, będą także efekty kiedyś i gospodarcze, i polityczne, ale, co najważniejsze, będzie też wzajemna przyjaźń – mówi prezes Akademickiego Związku Sportowego prof. Alojzy Nowak. AZS znacząco wsparł organizację igrzysk w Łodzi.

W sumie polscy sportowcy zdobyli 23 złote, 26 srebrnych i 31 brązowych medali, co było zdecydowanie najlepszym wynikiem. Medale w Łodzi zdobyli studenci z trzydziestu państw. W klasyfikacji medalowej uczelni najlepszy był turecki Yeditepe University, którego reprezentanci zdobyli 7 złotych, 5 srebrnych i 1 brązowy medal. W tym zestawieniu na trzeciej lokacie uplasowała się Politechnika Łódzka z dorobkiem ośmiu medali – sześciu złotych oraz po jednym srebrnym i brązowym. Sponsorami Akademickiej Reprezentacji Polski podczas Europejskich Igrzysk Akademickich w Łodzi były Grupa LOTOS S.A. i Grupa PZU S.A.

– Z mojej perspektywy i z perspektywy Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego jest to niezwykle ważna impreza. Dokonujemy restartu sportu akademickiego po covidzie i wypadło to dobrze. W sumie ponad sześć tysięcy osób było zaangażowanych w rywalizacji i w organizację. Uczestniczyłem w wielu różnych wydarzeniach i wiem, ze było to znakomicie zorganizowane – mówi prezydent Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego oraz wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego Adam Roczek.

Ostatniego dnia igrzysk dorobek Polaków próbowała poprawić jeszcze drużyna koszykarzy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, która walczyła nie tylko o brązowy medal, ale o jedyny medal w dyscyplinach drużynowych. Niestety, gdynianie ulegli czeskiej drużynie Masaryk University z Brna 83:101.

– Poziom był naprawdę wysoki, to nie była jakaś impreza studencka, bo było kilka naprawdę mocnych zespołów. Każdy chciał wygrać, my także. Nie udało się, ale sama impreza była fantastyczna, naprawdę tę atmosferę czuję się wszędzie i spędziliśmy tu naprawdę wspaniały tydzień. Fajne wspomnienia zostaną – dodaje Przemysław Żołnierewicz, koszykarz z gdyńskiej uczelni.

Najbardziej medalodajną dla polskich studentów dyscypliną europejskich igrzysk w Łodzi był kickboxing, w którym biało-czerwoni wywalczyli aż 22 medale, w tym pięć złotych. Siedemnastokrotnie na podium stawali też polscy pływacy, którzy wywalczyli siedem złotych krążków, a z mistrzowskich tytułów EUG 2022 cieszyli się także polscy szachiści, judocy, karatecy, tenisiści stołowi, taekwondziści i tenisiści.

Prezes AZS prof. Alojzy Nowak podkreśla, że sukces łódzkiej imprezy spowodowało wspólne działanie wielu instytucji. – Na początku przygotowań szło troszkę jak po grudzie, ale końcówka bardzo dobra i jest okazja, żeby podziękować przede wszystkim Politechnice Łódzkiej, jej rektorowi, ale także miastu, władzom województwa i wszystkim osobom, które były zaangażowane. No i rzecz jasna koleżankom i kolegom z AZS, a także tym bezimiennym wolontariuszom – dodaje prof. Nowak.

-– Były dwa wielkie wyzwania, COVID, który przez większość czasu przygotowań był z nami i dawał cały czas wątpliwości, czy te zawody się odbędą oraz wojna w Ukrainie. Dziś mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego zespołu, z którym pracowałem dziesięć miesięcy i naprawdę przebyliśmy długą drogę. Wszyscy są kosmicznie zmęczeni, ale jutro, czy pojutrze te emocje przyjdą i będzie pewnie radość, że to były wspaniałe igrzyska, a jednocześnie żal, że już się skończyły – mówi Dominik Leżański, koordynator igrzysk w Łodzi.

Prezydent EUSA Adam Roczek podkreśla, że w Polsce jest przynajmniej kilka miast akademickich, które by się znakomicie nadawały na miejsce kolejnych igrzysk. – Uważam, że takim miastem, które powinno mieć dużo odwagi, a już ma dużo energii i dużo ambicji, jest Lublin. To potężne miasto akademickie w Polsce, które bardzo by na organizacji takich igrzysk skorzystało – mówi.

Organizatorami zawodów były Politechnika Łódzka, Akademicki Związek Sportowy oraz miasto Łódź. Imprezę objął patronatem m.in. Polski Komitet Olimpijski.