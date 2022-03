Polska jest przygotowana na milion uchodźców z Ukrainy - powiedział szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau Trójkąta Weimarskiego w Łodzi

Spotkania szefów MSZ krajów Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja) odbywają się cyklicznie i mają charakter rutynowych konsultacji dyplomatycznych. To, które odbyło się we wtorek 1 marca w Łodzi, było już dawno zaplanowane, ale nikt nie planował, że zdominuje je wojna na Ukrainie.

Spotkanie w Muzeum Pałacu Herbsta zaczęło się - co jest dość niezwykłą praktyką - od wystąpienia wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego. Poinformował ministrów o pomocy humanitarnej udzielanej uchodźcom w Polsce, a w szczególności w województwie łódzkim. Opowiadał m.in. o rodzinie Ukraińców z 6-dniowym dzieckiem, która przyszła do urzędu wojewódzkiego w Łodzi. Podczas ucieczki uchodźcy nie mieli nawet możliwości zarejestrowania, że dziecko przyszło na świat (obecnie jest pod opieką w szpitalu Matki Polki). Jak mówił wojewoda, zrobiło to wielkie wrażenie na ministrach.