Polska zmienia standard telewizji naziemnej w 2022r. Nowy dekoder DVB-T2/HEVC. Harmonogram wprowadzania DVB-T2/HEVC 10.02.2022

Polska przejdzie na standard DVB-T2/HEVC. W Europie trwa zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Stosowana technologia DVB-T zostanie zastąpiona przez DVB-T2/HEVC. W Polsce zmiana nadawania ma nastąpić 30 czerwca 2022 roku.

DVB-T2/HEVC co to jest?

DVB-T2/HEVC - to standard nadawania w wyższej jakości kanałów telewizyjnych niż obecny dzisiaj w Polsce standard DVB-T. Od 30 czerwca 2022 roku będzie to jedyny standard nadawania telewizji naziemnej w naszym kraju. Kanały telewizji naziemnej będą mogły być nadawane w rozdzielczości nawet 4k Ultra HD. Oznacza to, że do odbierania TV w ten sposób potrzebne będzie urządzenie obsługujące DVB-T2/HEVC. Odbiór programów w formacie DVB-T nie będzie już możliwy.

ZMIANY DOTYCZĄ TYLKO TELEWIZJI NAZIEMNEJ. W sytuacji gdy korzystasz z sieci kablowej lub satelitarnej, to dla Ciebie nic się nie zmienia.