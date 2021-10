Polski Ład w Łódzkiem. Ponad 1,8 mld zł na inwestycje w Łodzi i regionie

Samorządy do programu Polski Ład składać mogły maksymalnie po trzy wnioski: jeden bez ograniczeń finansowych, jeden na inwestycję wartą do 30 mln zł i jeden o wartości do 5 mln zł. W pierwszym rozdaniu wśród samorządów województwa łódzkiego relatywnie najwięcej otrzyma Łódź i samorząd województwa łódzkiego.

Miastu Łódź zakwalifikowano wniosek na przebudowę i rozbudowę ul. Szczecińskiej, czyli brakujący element dojazdu do budowanego węzła Teofilów na zachodniej obwodnicy Łodzi S14 (61,7 mln zł) oraz rozbudowę ul. Pomorskiej od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny n autostradzie A1 do ul. Mileszki, a także do ul. Bratkowej (16,1 mln zł.). Z kolei województwo łódzkie na modernizację dróg, które ułatwią dostęp do przystanków PKS i sieci kolejowej dostanie 66,8 mln zł, a na zakup autobusów hybrydowych, który również wpina się w program likwidacji wykluczenia komunikacyjnego – 27,2 mln zł.