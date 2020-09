Polskie kino na wrzesień, czyli Patryk Vega i inni

Pierwszy weekend września to premiera najnowszego filmu Patryka Vegi - „Pętla”. Głównym bohaterem jest policjant Daniel (w tej roli Antoni Królikowski), na którego drodze pozorny zbieg okoliczności stawia braci bliźniaków z Ukrainy. Dzięki informacjom uzyskanym od Żeni i Aleksa oraz ich kontaktom z lokalnym półświatkiem, młody stróż prawa szybko awansuje i zostaje oficerem Centralnego Biura Śledczego. Wkrótce pod płaszczykiem działań policyjnych przejmuje kontrolę nad znanym domem publicznym i zaczyna eliminować konkurencję sutenerów na Podkarpaciu. Z czasem zyskując coraz większe wpływy i tocząc przewrotną grę z gangsterami i własnymi przełożonymi, tworzy ekskluzywne miejsce, gdzie z gwarancją pełnej dyskrecji można uprawiać seks z dziewczynami z „górnej półki”. W rzeczywistości jednak we wszystkich pokojach zamontowane zostają ukryte kamery, a Daniel i bliźniacy zbierają kompromitujące materiały na bywalców lokalu - prominentnych polityków, duchownych i przedstawicieli show-biznesu, by ich szantażować. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by oficer CBŚP z łowcy zamienił się w zwierzynę, której głowy pragną zarówno polskie służby specjalne, jak i rosyjski wywiad. W filmie występują także Piotr Stramowski, Katarzyna Warnke, Arkadiusz Nader.

Siła Jana Pawła II

Na koniec września zapowiadane są premiery dwóch dokumentów dotyczących polskich osobistości. Pierwszy to hiszpańska produkcja „Wojtyła. Śledztwo” (reż. José María Zavala, autor głośnej „Tajemnicy Ojca Pio”). Twórca rozpoczyna swoje przedsięwzięcie tam, gdzie biografowie kończą swoje dzieła - w momencie śmierci bohatera. Przesłuchuje świadków, których historie odkrywają siłę wstawiennictwa świętego papieża: mężczyznę, którego matka chciała zabić, dziewczynę będącą już „po tamtej stronie” czy niedoszłą samobójczynię, którą przed skokiem z wysokości powstrzymała... ręka Jana Pawła II. W filmie wypowiadają się m.in. kard. Stanisław Dziwisz, ks. Sławomir Oder, ks. Paweł Ptasznik i Marek Lasota.

Obieżyświat z kraju nad Wisłą

Drugi dokument to „Tony Halik”, czyli opowieść o niezapomnianym podróżniku i autorze filmów dokumentalnych, w reżyserii Marcina Borchardta. To obejmująca pół wieku epopeja, zrekonstruowana z unikalnych i nigdy niepublikowanych materiałów archiwalnych, nakręconych przez Halika podczas niezliczonych podróży po całym świecie. Tony Halik, za pomocą swoich kultowych programów przenosił, co wieczór miliony Polaków w miejsca, które im się nawet nie śniły. Film opowiada o jego życiu, przygodach oraz wszelkiego rodzaju przeciwnościach, którym musiał stawiać czoło na każdym kroku. Halik, jak przystało na wytrawnego gawędziarza, lubił publicznie podkoloryzować to i owo. Dziś trudno dociec, co z tego, o czym mówił wydarzyło się naprawdę, a co jest jedynie pokłosiem jego wyobraźni i poczucia humoru. W filmie zobaczymy, oprócz Tony’ego Halika i jego żony Elżbiety Dzikowskiej, m.in. Królową Elżbietę, Fidela Castro, Evitę Peron, Richarda Nixona, Lecha Wałęsę, Kazimierza Kaczora.