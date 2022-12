Polsko-holenderska spółka CoBouw Polska oficjalnym sponsorem Widzewa Łódź

Logo nowego sponsora będzie eksponowane na spodenkach meczowych piłkarzy pierwszego zespołu oraz na bandach LED podczas spotkań domowych Widzewa Łódź w PKO BP Ekstraklasie, a także w mediach społecznościowych Klubu. Ważnym elementem umowy będą świadczenia związane z polityką CSR sponsora oraz aktywizacją pracowników firmy.

- Jestem dumny, że dzięki pracy całego zespołu, udało się nawiązać współpracę z wiodącą firmą w swojej branży, której władze wiążą się z Widzewem na ponad 2 lata. To już kolejny partner, z którym podpisaliśmy umowę w dłuższej perspektywie. Dodatkowo mamy do czynienia z firmą, która podziela kulturę i wartości tworzone przez nas w Widzewie. To wyróżnienie i wzmocnienie naszej struktury sponsorskiej, pomimo trudnej sytuacji rynkowej - powiedział Michał Rydz.

Zadowolenia z pozyskania nowego sponsora nie krył także prezes Mateusz Dróżdż: Dzięki rozbudowie struktur i pracy całego Klubu możemy pochwalić się kolejną podpisaną umową sponsorską. Chciałbym podziękować pracownikom, w szczególności pionu sprzedaży, za ostatnie miesiące pracy, bo kolejny raz pozyskujemy sponsora spoza kręgu ściśle związanego z Widzewem. Jednocześnie dziękuję władzom Cobouw za zaufanie i chęć włączenia się w tworzenie naszej przyszłości. Środki pozyskane od nowego partnera pomogą nam budować stabilne fundamenty Klubu na kolejne lata.