Półtora miliona złotych Łódzkiego Funduszu Filmowego rozdysponowane

Do tegorocznej odsłony Łódzkiego Funduszu Filmowego zgłoszono dwadzieścia cztery projekty. Ostatecznie budżet konkursu, czyli 1,5 mln zł brutto, zostanie podzielony na realizację dziesięciu filmów, które częściowo lub w całości powstaną na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Wśród najlepiej ocenionych tytułów znalazło się pięć projektów animowanych, dwa dokumentalne i trzy fabularne.

- Cieszę się, że w tym trudnym czasie mogliśmy dysponować rekordową kwotą funduszu w jego historii - wyjaśnia Monika Głowacka, łódzki komisarz filmowy. - Kilka lat temu postawiliśmy przede wszystkim na ocenę artystyczną zgłaszanych projektów, zależy nam, żeby wspierać wyjątkowe propozycje. Dlatego wśród oceniających zgłaszane przedsięwzięcia są znakomici artyści.

Po zawarciu odpowiednich umów EC1 Łódź - Miasto Kultury zostanie koproducentem poszczególnych filmów. Wśród docenionych obrazów fabularnych jest najnowsza produkcja Jana Jakuba Kolskiego „Wariaci”, wsparta kwotą 300 tys. zł. To historia pary złodziejaszków, Eryka i Karolki. Poznajemy ich w dniu, w którym wychodzą z więzienia. Pomimo dziwnej relacji starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości, co z czasem doprowadza do zazdrości, ucieczki w naturę, kolejnych napadów.