Pomnik na grobie Krzysztofa Krawczyka na cmentarzu w Grotnikach koło Łodzi

- Ale z drugiej strony nie chodzi o to, by stawiać jakiś monument, tym bardziej że Krzysztof był skromnym, ale bardzo znanym człowiekiem – dodaje.

Nagrobek przypomina kształtem estradę na której przez całe życie występował piosenkarz. Pojawił się na nim napis: Bo jesteś ty! To tytuł jednego z wielkich przebojów piosenkarza. W innym miejscu umieszczono napis: Warto żyć! Krzysztof Krawczyk kochał życie i ludzi. Na płycie pojawił się też autograf artysty.

Tablice nagrobka wykonano z wpadającego w czerwień kamienia, a płytę z lekko zielonego. Ewa Krawczyk wyjaśniała, że to ulubione kolory jej i męża. Czerwień symbolizuje miłość, jak zaznaczyła żona piosenkarza, do Pana Boga i do niej, a zieleń to kolor nadziei. Na pomniku znalazł się także krzyż. Krzysztof Krawczyk był osobą bardzo wierzącą. A taki krzyż, wykonany z podobnego kamienia znajduje się na nagrobku ojca artysty, Januarego Krawczyka, który był aktor i jest pochowany na łódzkim cmentarzu Doły. Obok spoczęła mama Krzysztofa, Lucyna. Piosenkarz był bardzo związany z rodzicami. Przypomnijmy, że Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia tego roku. 8 września obchodziłby 75 urodziny.