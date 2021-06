„Pomoc domowa radzi” – ostatni odcinek internetowego serialu teatralnego

Jak podkreśla Teatr Powszechny, finałowy odcinek to zarówno retrospekcja i wspomnienia, jak i wyznaczenie nowych dróg bohaterom. Co dały im cotygodniowe spotkania? W którą stronę pójdą Nadia, Olga, Agnieszka, Julia, Robert i Czarek? Jakie są ich plany i co pozytywnego może z nich wyniknąć?

Premiera inaugurującego odcinka teatralnego serialu „Pomoc domowa radzi” odbyła się w marcu ubiegłego roku - zaraz po pierwszym lockdownie, kiedy teatry przestały grać na żywo. Przedsięwzięcie pozwoliło Teatrowi Powszechnemu w nowy sposób budować relację z widzami oraz stworzył aktorom przestrzeń do pracy w czasie, kiedy nie mogli grać na scenie. Serial oglądać można było na YouTubie oraz na antenie Telewizji Toya. W sumie każdy z odcinków z Nadią w roli głównej obejrzało kilkadziesiąt tysięcy osób.

Przechodzenie na „tryb zdalny”, święta i Sylwester obchodzone za pośrednictwem komunikatorów, fala rozwodów i przemocy w rodzinach, szczepienia przeciwko Covid, sytuacja teatrów w czasie lockdownu – to tylko niektóre z tematów, które podejmował serial. - Siłą serialu jest to, że zmieniał się z tygodnia na tydzień, był odpowiedzią na to, co dzieje się w otaczającej rzeczywistości. Z perspektywy czasu można nawet powiedzieć, że stał się takim dziennikiem z czasów pandemii. Bardzo ważne było dla nas, aby przypominać widzom, że jesteśmy razem. Zależało nam też, aby pokazać, że w tym trudnym dla wszystkich czasie powinniśmy być dla siebie lepsi, że potrzebujemy więcej empatii. Podejmowaliśmy ważne, trudne tematy, ale dzięki komediowej formie serial był też pewnego rodzaju terapią przez śmiech – mówi dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi Ewa Pilawska, pomysłodawczyni serialu.