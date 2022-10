Pomysły na Make-up na Halloween 2022! Najciekawsze pomysły na halloweenowy makijaż! Jaki makijaż na Halloween? opr. red.

Wybierasz się na imprezę halloweenową, masz już przygotowany cały strój wraz z dodatkami, ale brakuje Ci makijażu? Mamy kilka propozycji, które mogą się stać doskonałą inspiracją. Makijaż na Halloween wcale nie musi być trudny do wykonania.Jest jednak kilka elementów, bez których nie może się obejść prawdziwie mroczny makijaż. Oto one:zawsze używaj bardzo jasnego fluidu, podkładu oczy powinny być wyraźnie zaznaczone mocnymi czarnymi plamami lub kreskamipowieki można pomalować czarnym kolorem lub użyć cieni w odcieniach fioletu, grafitu, brązu i granatu.mrocznego charakteru nadadzą twarzy czarne, białe lub fluorescencyjne soczewkiusta malujemy w kolorze czarnym, sinym lub pokrywamy jasnym podkładem Zobacz galerię (37 zdjęć)

Makijaż na Halloween wcale nie musi być trudny do wykonania. Może być upiorny, ale jednocześnie piękny. Nie potrzebujesz też do stylizacji specjalnych kosmetyków czy farb do malowania twarzy. Wystarczy tradycyjna zawartość kosmetyczki, w której znajdują się cienie, pomadki, kredki do oczu i tusz do rzęs. Zobacz naszą galerię i zainspiruj się pomysłami na halloweenowy look.