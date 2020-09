Pomysły na zdrowe i lekkie letnie menu. Dlaczego warto jeść jarmuż i sałatę. Przepis na czipsy z jarmużu

Początek lata to owocny czas, w którym nabieramy energii i motywacji do działania. Wszystko za sprawą coraz dłuższych dni i witaminy słońca – D3, której niedobory z ochotą uzupełniamy podczas długich spacerów czy kąpieli słonecznych. Lato to również natłok informacji o konieczności zadbania o swoją kondycję fizyczną. Czy jednak zdrowe ciało musi się równać wyrzeczeniom i rygorystycznej diecie? Wcale nie – remedium w postaci diety opartej na warzywach, może być banalnie proste, a do tego smaczne.

W zdrowym ciele, zdrowy duch – to maksyma znana od wieków. Mając ją na względzie, latem o dobre samopoczucie warto zadbać stosując dietę lekkostrawną, która nie obciąży organizmu ciężkimi, wymagającymi większego nakładu energii podczas trawienia, potrawami. Jak mówi Katarzyna Głębocka, ekspert marki Eisberg, w roli podstawy letniego menu idealnie sprawdzi się sałata. – W 90 proc. składa się ona z wody, więc jest lekkostrawna i niskokaloryczna. Mimo to dostarcza wielu witamin, m.in. z grupy A, C, E, K i B. Ponadto zawiera cenny błonnik, który jest nieocenioną pomocą w trawieniu – a co za tym idzie wspomaga proces chudnięcia. Dodatkowo sałata ma niski indeks glikemiczny, więc świetnie nadaje się jako podstawa żywienia dla osób cierpiących na cukrzycę. Wciąż nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sałata sprawdzi się nie tylko jako dodatek do obiadu. – Często kojarzona jest z nudnym przymusem wynikającym z diety – nic bardziej mylnego. Gatunków do wyboru mamy naprawdę wiele, dlatego korzystając z popularnych mieszanek sałat, możemy stworzyć całe menu oparte właśnie na tym zdrowym warzywie. Śniadania, obiady, kolacje, a nawet smaczne przekąski wpłyną pozytywnie na sylwetkę i samopoczucie – dodaje ekspert.

Wakacyjne menu Lato z całym dobrodziejstwem świeżych warzyw i owoców to najlepszy czas, aby wdrożyć nowy system żywienia do swojego życia. Na dodatek, gdy upały dają się we znaki, chętniej zjemy lekkie, orzeźwiające dania, które zapewnią odpowiednie nawodnienie i odżywienie organizmu. – Prowadząc aktywny tryb życia, warto skorzystać z gotowych miksów sałat. Na śniadanie zblenduj mieszankę, która połączona z różnymi owocami, może codziennie dawać inny smak. Na obiad przygotuj sałatkę na bazie gotowych miksów sałat, dodając do nich makaron i np. kurczaka – takie danie jest zarówno sycące, jak i lekkie. Na kolację w zaledwie 5 minut przygotujesz chociażby lekkie i niezwykle modne chipsy z jarmużu – podsumowuje ekspert marki Eisberg. Komponując posiłki, nie zapominajmy także o rozmaitych przyprawach czy dodatkach – wiosna i lato to doskonały czas na bogate w witaminy kiełki. Tak zbilansowane menu pozwoli utrzymać figurę, a także dobre samopoczucie.

Chipsy jarmużowe z dipem

Składniki: 150 g jarmużu,

2 łyżki oliwy z oliwek extra virgin Dip: łyżka jogurtu naturalnego gęstego,

150 g serka śmietankowego,

pół pęczka świeżej kolendry,

łyżeczka soku z cytryny,

sól i pieprz – wedle uznania Przygotowanie:

Liście jarmużu wyjąć z opakowania i poukładać na wyściełanej papierem do pieczenia blasze piekarnika. Polać oliwą i piec, we wcześniej nagrzanym do 190°C piekarniku, przez 9–10 min. Upieczony jarmuż podawać z przygotowanym dipem. Idealna przekąska już gotowa!

Źródło: Eisberg

W małych firmach brakuje rąk do pracy, pracownicy na L4