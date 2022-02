Ponad 112 tys. wniosków o 500 plus i blisko 25 tys. o wypłatę 12 tys. zł na dziecko w województwie łódzkim. Jakie są najczęstsze błędy?

Od tego roku to ZUS przejął obsługę programu "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice otrzymują 500 zł miesięcznie na dziecko (lub tysiąc zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością). Także ZUS realizuje nowy program: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli wypłatę maksymalnie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca.

- Do tej pory w naszym województwie wpłynęło 24.640 wniosków w sprawie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, które dotyczą 25.207 dzieci - wylicza Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS województwa łódzkiego. - Otrzymaliśmy także ponad 112,5 tys. wniosków dotyczących 500 plus na ponad 171,5 tys. dzieci.

Najczęstsze błędy

Ponad 6,7 tys. wniosków w ramach 500 plus dotyczy dzieci, które urodziły się w tym roku. Ma to związek z tym, że ZUS przejął obsługę programu od tego roku, ale dzieje się to stopniowo. Od stycznia rodzice mogli składać wnioski o wypłatę pieniędzy dla dzieci, które urodziły się w 2022 roku, a do końca maja to samorządy wpłacają pieniądze w ramach wniosków złożonych wcześniej. Dopiero od lutego ZUS zaczął przyjmować wnioski na nowy okres rozliczeniowy, czyli od czerwca tego roku do końca maja przyszłego roku. Pojawiły się błędy.