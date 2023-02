Ponad 150 milionów złotych dla województwa łódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg umożliwia budowę, przebudowę i naprawę dróg powiatowych i gminnych - podkreślił wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. - Dotyczy to inwestycji zarówno w zakresie bezpieczeństwa jak i poprawy infrastruktury drogowej. Wysokość rządowego dofinansowania stawia nas w czołówce województw w Polsce pod względem wparcia, a to sprawia, że w naszym regionie praktycznie nie ma powiatu i gminy, które nie otrzymałyby tego rodzaju finansowej pomocy. Wsparcie wynosi od 50 do 80 procent inwestycji, w zależności od poziomu dochodów danej gminy - im gmina bogatsza, tym procent dofinansowania jest mniejszy.

Z funduszu 82,7 mln zł zostanie przeznaczonych na zadania powiatowe, a 70,6 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 107 zadań: 37 powiatowych i 70 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 267 kilometrów dróg: 169 km powiatowych i 98 km gminnych. Co ważne, w tym roku nabory mogą być ogłaszane nie tylko na budowę i przebudowę dróg, ale również na przebudowę przejść dla pieszych oraz chodników i ścieżek rowerowych.