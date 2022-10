Ponad 400 dzieci z łódzkiego programu dofinansowania in vitro

Już 402 dzieci urodziło się dzięki dofinansowaniu programu in vitro dla par mieszkających w Łodzi. Program realizowany jest od połowy 2016 roku i według planów ma być kontynuowany co najmniej do 2025 roku. Co roku miasto przeznacza na ten cel około 1 mln zł

W ramach programu pary mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości około 5 tys. zł do jednej procedury in vitro, co zazwyczaj stanowi nieco mniej niż połowę kosztów całej procedury. Każda z par może podejść do programu maksymalnie trzy razy. Podobne programy mają też mniejsze miasta w regionie łódzkim, m. in. Zgierz i Aleksandrów Łódzki.