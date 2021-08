Popękały ściany w domu na trasie tunelu kolejowego w Łodzi. Mieszkańcy z ulicy Zana się boją, PKP ich uspokaja

Pani Katarzyna (imię zmienione na jej prośbę) z rodziną w domu przy ul. Zana mieszka niemal 22 lata. Budynek, w którym przebywają w sumie dwie rodziny, ma 113 lat i - jak twierdzi lokatorka - do momentu drążenia tunelu - nic złego się z nim nie działo. Uszkodzenia zauważyła między jednym a drugim pobytem w hotelu, do którego lokatorzy byli przenoszeni na czas prac wielkiego kreta.

- W hotelu Mazowieckim mieszkaliśmy od 5 do 9 sierpnia oraz od 11 do 13 sierpnia - mówi pani Katarzyna. - Powiedziano nam, że to ze względów bezpieczeństwa. Mieliśmy opłacony pobyt oraz śniadania i obiady, we własnym zakresie robiliśmy kolacje. Po powrocie z pierwszego pobytu zauważyliśmy, że na ścianie zewnętrznej od strony ogródka pojawiły się pęknięcia.