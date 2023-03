Popis piłkarek TME SMS Łódź. Taką efektowną grę obejrzymy też na stadionie ŁKS

Gole jak w Lidze Mistrzyń

Dwie minuty później mistrzynie Polski objęły prowadzenie. Po podaniu Anny Rędzi w trudnej sytuacji znalazła się Klaudia Jedlińska, ale popisała się kapitalnym strzałem z ostrego kąta i piłka wpadła do siatki.

Osiem minut później oglądaliśmy akcję niczym z Ligi Mistrzyń. Dominika Kopińska otrzymała piłkęi piętą (!) zagra do Klaudii Jedlińskiej. Reprezentantka Polski pewnym strzałem w górny róg pokonała bramkarkę gospodarzy.

Później gra się wyrównała, a na trzeciego gola czekaliśmy aż do samej końcówki meczu. Yurina Enjo wrzuciła piłkę do Dominiki Gąsieniec, a te ostrym strzałem w długi róg ustaliła wynik meczu.