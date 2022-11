Popis siatkarzy PGE Skry Bełchatów w meczu Pucharu CEV we Francji

Rewanż w Bełchatowie (14 grudnia o 16) wydaje się formalnością. Ale co się dziwić, skoro w poprzedniej rundzie siatkarze PGE Skry wyeliminowali lidera francuskiej ekstraklasy...

Pierwszego seta bełchatowianie wygrali do 19, w drugim prowadzili 14:10 i wygrali do 20. Jedynie w trzecim było trochę emocji. Gospodarze prowadzili 21:18, ale końcówka należała do siatkarzy z Bełchatowa. Do końca seta pozwolili zdobyć rywalom jeden punkt, a sami powiększyli swśj dorobek o 7.

Mecz trwał tylko 76 minut. Nie zagrał libero Kacper Piechocki.

Zwycięzca dwumeczu w ćwierćfinale zagra z lepszym z pary, w której rywalizują turecki Galatasaray Stambuł i szwajcarski Chenois Genewa. Pierwszy mecz w Stambule wygrał klub z Genewy 3:2. Klub z Bełchatowa do tej pory pięciokrotnie grał w Pucharze CEV. Najdalej doszedł do półfinału. W 2014 roku PGE Skra przegrała dwa razy po 2:3 z Gubiernija Niżny Nowogród.

W sobotę o 14.45 PGE Skra zagra w Bełchatowie z liderem PlusLigi Jastrzębskim Węglem.

Narbonne Volley - PGE Skra Bełchatów (19:25, 20:25, 22:25)

PGE Skra Bełchatów: Filippo Lanza 11, Mateusz Bieniek 7, Aleksandar Atanasijević 13, Dick Kooy 15, Karol Kłos 7, Grzegorz Łomacz 1, Robert Milczarek (l) oraz Bartłomiej Janus (l), Jakub Rybicki, Mihajlo Mitić. Trener: Joel Banks.