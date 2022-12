Popisowy mecz siatkarek Grot Budowlanych w Pucharze CEV. Radosna Wigilia

Tylko pierwszy set był wyrównany. Łodzianki prowadziły 16:14, później 21:18. Wygrały partię do 21. Kiedy drużyna trenera Macieja Biernata rozpracowała rywalki i opadła trema, wyższość gospodyń nie podlegała dyskusji. Dość powiedzieć, że w drugim secie siatkarki Grot Budowlanych prowadziły 16:9 (wygrały do 16), a w trzecim było 15:5 i 21:9. Łodzianki rozgromiły rywalki do 11.

Po meczu w radosnej atmosferze w Sport Arenie odbyło się spotkanie wigilijne drużyny, sztabu szkoleniowego, działaczy i zaproszonych gości. Honory gospodarza pełnił prezes Marcin Chudzik.

Dużym powodzeniem podczas meczu 1/16 Pucharu CEV i po meczu cieszyły się kalendarze na 2023 rok ze zdjęciami naszych siatkarek. Dziewczęta na zdjęciach wyglądają zjawiskowo. Uruchomiona została także sprzedaż wysyłkowa.

Rewanż w Rumunii 21 grudnia o godz. 17.

Grot Budowlani Łódź - CSO Voluntari 2005 3:0 (25:21, 25:16, 25:11)

Grot Budowlani: Ewelina Polak, Monika Fedusio, Judyta Gawlak, Melis Durul, Aleksandra Kazała, Dominika Sobolska, Justyna Łysiak (l) oraz Małgorzata Lisiak, Martyna Łazowska. Trener: Maciej Biernat.