Popisowy mecz żużlowców drużyny H. Skrzydlewska Orzeł Łódź. Łodzianie mogli wygrać jeszcze wyżej

Po czwartym biegu łodzianie prowadzili 13:11, ale dwa kolejne wyścigi zakończyły się wygraną gości po 5:1. Faworyzowany zespół z Krosna objął prowadzenie 21:15. Zrobiło się nerwowo.

Później notowaliśmy 4:2 dla Orłów, remis 3:3, a w dziewiątym biegu za dotknięcie taśmy wykluczony został Tobiasz Musielak. Łodzianie z Australii i Stanów Zjednoczonych, czyli Brady Kurtz i Luke Becker wykorzystali szansę. Wygrali 5:1. Stan meczu był remisowy: 27:27. Łodzianie wrócili do gry.

Dziesiąty bieg był zaskakujący. Wygrał Andrzej Lebiediew, ale drugi przyjechał będący ostatnio bez formy Norbert Kościuch. Punkt dorzucił Marcin Nowak i nadal był remis 30:30.

Popis kapitalnej jazdy dali łódzcy żużlowcy w biegu jedenastym. Wygrał Marcin Nowak, drugi był Brady Kurtz. Gospodarze objęli prowadzenie 35:31.

Kibice przecierali oczy ze zdumienia, gdy Norbert Kościuch wygrał bieg dwunasty, a Nikodem Bartoch był trzeci. Łodzianie prowadzili 39:33.

Luke Becker, a tuż za nim Niels Kristian Iversen przyjechali na dwóch pierwszych pozycjach w biegu trzynastym. Łodzianie powiększyli przewagę. Wynik przed biegami nominowanymi brzmiał 44:34. Kto się tego spodziewał?

Zawiódł doświadczony 40-letni Duńczyk Niels Kristian Iversen w biegu czternastym. Został ukarany ostrzeżeniem za nierówny start. W powtórce zrobił to samo i został wykluczony. Dramat. Marcin Nowak robił co mógł, przyjechał drugi. Łodzianie przegrali 2:4 i stan meczu wynosił 46:36.

Nasi żużlowcy stracili impet z środkowej części meczu. W ostatnim biegu zanotowali tylko remis 3:3. Wygrał Luke Becker, ale ostatni przyjechał Brady Kurtz. Mecz zakończył się wynikiem 49:41. Czy uda się utrzymać tę zaliczkę w meczu rewanżowym?