Popisowy mecz żużlowców Orła Łódź. Najwyższe zwycięstwo w tym sezonie powtórzone

Mecz zaczął się idealnie dla żużlowców wicelidera tabeli, czyli gości z Wilków Krosno. Pierwszy bieg wygrał Tobiasz Musielak, drugi przyjechał na metę rekonwalescent Norbert Kościuch, trzeci – Vaclav Milik, a stawkę zamknął Marcin Nowak. Tego dnia Tobiasz Musielak był nie do zatrzymania, chociaż przed meczem otrzymał wstrząsającą wiadomość o śmierci ojca. Nie zrezygnował jednak z jazdy i walczył znakomicie.

Następny bieg, młodzieżowców należał do łodzian, którzy wygrali podwójnie: Mateusz Dul wygrał przed Jakubem Sroką.

W trzech następnych wyścigach kibice Orła Łódź byli zachwyceni. Nasi żużlowcy wygrywali z zawodnikami wicelidera tabeli 5:1 (Luke Becker przed Bradym Kurtzem), 4:2 (Aleksandr Łoktajew), 5:1 (Norbert Kościuch przed Luke Beckerem). Przewaga łodzian wzrosła do dwunastu punktów (21:9).

Niebezpiecznie wyglądał koszmarny upadek obu zawodników Wilków w biegu czwartym. W upadającego Patryka Wojdyłę wjechał Bartosz Curzytek, na szczęście obu zawodnikom nic się nie stało.

Ostra walka trwała w następnych dwóch biegach. Najpierw goście wygrali 4:2, w odpowiedzi łodzianie wygrali 5:1. Później obserwowaliśmy trzy wyrównane biegi – wszystkie kończyły się remisami po 3:3. Po dziesięciu biegach Orzeł prowadził z rywalem z Krosna 37:23.

Wilki marzyły jeszcze o zdobyciu punktu bonusowego (w Krośnie było 49:40 dla Wilków). Goście robili zmiany w składzie, ale na niewiele to się zdało. W jedenastym wyścigu Luke Becker wreszcie pokonał Tobiasza Musielaka i Orzeł przybliżył się do zdobyczy punktowej.

Pechowy był występ Mateusza Dula w wyścigu dwunastym. Świetnie wystartował i prowadził młodzieżowiec Mateusz Dul, ale jego motocykl zdefektował i zamiast podwójnego zwycięstwa gospodarzy był remis 3:3 (44:28).

Brady Kurtz i Aleksandr Łoktajew pokonali rywali w wyścigu trzynastym i było pewne, że nawet bonus trafi do Orła. Wyścigi nominowane należały do gości. Łodzianie mieli już wygraną w kieszeni, zeszła z nich mobilizacja i oba wyścigi wygrali goście po 5:1.

Tym samym wyrównany został rekord najwyższego zwycięstwa Orła w sezonie (wcześniej 51:39 nad Polonią Bydgoszcz). Teoretycznie Orzeł ma jeszcze szansę na baraże. ą