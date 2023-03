Popłyną kajakami z Łodzi do Dziwnowa! Tak uczczą 600-lecie miasta. Zobacz zdjęcia i film

Łódź w kajakach na morze

Wyprawa rusza 1 kwietnia ze Stawów Stefańskiego. Średnio dziennie będą pokonywać 25 kilometrów. Przez pięć dni zamierzają płynąć Nerem. Nim dotrą do Warty, potem do Odry. Odrą do Zalewu Szczecińskiego, a stamtąd do Dziwny. Wyprawa ma się zakończyć 29 kwietnia w Dziwnowie. Pokonają blisko 800 kilometrów.

- Najtrudniejsza będzie przeprawa Nerem – przyznaje Aleksandra Szulc, prezes Łódzkiego Klubu Kajakowego „Albatros” i uczestniczka wyprawy „Łódź na morze”.

- Rzeka została uregulowana, jest tam dwadzieścia jazów. By je pokonać będziemy musieli przenosić kajaki. Nie przypadkowo wyruszamy w kwietniu. Liczymy, że wtedy stan wód nie będzie za niski, ale też nie za wysoki - dodaje.

Na razie na wyprawę zapisało się 30 osób. Najmłodszy ma 18 lat, najstarszy – 83.

- Na wyprawę mogą się zapisać nie tylko łodzianie, ale kajakarze z całej Polski – zaznacza Aleksandra Szulc. - Jest tylko jeden warunek. Muszą mieć odpowiednie doświadczenie. - dodaje.