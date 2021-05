Poradnik. Jak napisać dobre podanie? Zobacz, wzory podań, wniosków i pism urzędowych. Pobierz i wydrukuj! 17.05.2021

Poradnik. Jak napisać dobre podanie? Zobacz, wzory podań, wniosków i pism urzędowych. Pobierz i wydrukuj! Każdy z nas przynajmniej kilka razy musiał napisać podanie i wie, że ta umiejętność przydaje się w naszym życiu dość często. Trzeba przecież napisać podanie o przyjęcie do szkoły lub pracy. Czasem musimy zwrócić się również do urzędu miasta lub spółdzielni mieszkaniowej o zamianę mieszkania na inne. Powodów, żeby napisać podanie, jest naprawdę sporo. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób dobrze napisać podanie.

Poradnik. Jak napisać dobre podanie? Zobacz, wzory podań, wniosków i pism urzędowych. Pobierz i wydrukuj! Co to jest podanie? Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie do szkoły średniej. Wcześniej swoje dzieci z tego obowiązku, na przykład kiedy trzeba napisać wniosek o wyrobienie legitymacji w szkole podstawowej, zapewne musieli wyręczać rodzice. Podanie to pismo urzędowe i jest formą wypowiedzi, która powinna zawierać naszą prośbę skierowaną do osoby, instytucji, placówki oświatowej, firmy lub zakładu pracy o załatwienie konkretnej rzeczy. Taki wniosek najczęściej trzeba napisać na papierze w formacie A4. Najlepiej na komputerze, ale nie zawsze mamy taką możliwość. Wielu z nas zapewne doskonale pamięta, jak w czasach studenckich podanie do dziekana pisało się na korytarzu długopisem na kartce wyrwanej z zeszytu. Teraz w tej kwestii wiele się zmieniło.

Podanie to pismo urzędowe, które zawiera naszą prośbę skierowaną do osoby, instytucji Jak napisać dobre podanie? Podanie powinno mieć stały układ poszczególnych elementów i być napisane prostym, zrozumiałym językiem. W naszym wniosku nie powinniśmy zawierać żadnych wypowiedzi emocjonalnych. Za to musimy zachować przejrzystość konstrukcji oraz bardzo rzeczowy, konkretny i zwięzły sposób wypowiedzi. Dlatego podanie o przyjęcie do liceum - oprócz stałych elementów - powinno zawierać tylko jedno zdanie. Na przykład „Proszę o przyjęcie mnie do XX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie do klasy biologiczno-chemicznej na rok szkolny 2015-16”. Podanie koniecznie musimy podpisać. Następnie wniosek wraz z potrzebnymi załącznikami dostarczyć do wybranej szkoły. Nasze podanie możemy do adresata zanieść osobiście, wysłać je pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej danego organu administracji państwowej lub samorządowej. Należy jednak pamiętać, że wiele instytucji publicznych opracowało własne wzory podań.

Podanie, wzór i jego elementy Każde podanie powinno mieć podobny układ. Miasto i data (prawy górny róg). W lewym górnym rogu wpisujemy swoje dane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu). Możemy także podać informację kim jest autor podania. Dane adresata. Wpisujemy je po prawej stronie pod miastem i datą. To może być jedna osoba: prezes, dyrektor, rektor, dziekan lub kilka osób, zarząd firmy lub spółdzielni mieszkaniowej, rada spółdzielni albo osiedla. Tytuł „Podanie” lub „Wniosek”. Na środku. Wstęp. Najlepiej zacząć od sformułowań w stylu „Zwracam się prośbą o...” „uprzejmie proszę o...”, „Proszę o przyjęcie mnie do..” Uzasadnienie, piszemy tylko w przypadku jeśli jest taka potrzeba. Wtedy należy użyć sformułowań „swoją prośbę uzasadniam tym, że”. Zakończenie. W tym miejscu znów prosimy o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Pod treścią w prawym dolnym rogu dodajemy zwrot grzecznościowy „Z poważaniem”, Z wyrazami szacunku”. Pod nim czytelny odręczny podpis, nawet jeśli podanie jest wydrukiem z komputera. Do padania możemy dołączyć również załączniki. Wówczas powinniśmy je wymienić na końcu podania.

Przykładowy wzór podania pdf Podanie – najczęściej popełniane błędy Uwaga! Jeśli w podaniu nie ma podanego adresu osoby, która wniosek złożyła. To organ, do którego wniosek został złożony, nie zajmie się sprawą poruszoną w podaniu. Po napisaniu podania trzeba koniecznie sprawdzić, czy w naszym wniosku nie ma błędów. Niedopuszczalną rzeczą jest, żeby nasze padanie zawierało jakiekolwiek błędy (ortograficzne, gramatyczne lub stylistyczne). Sprawdźmy także dokładnie czy poprawnie wpisaliśmy nazwę instytucji lub dane osoby, do której kierujemy podanie.

Trzeba pamiętać, że nasze podanie nie powinno być złożone na pół, zabrudzone lub pomięte. Najbardziej czytelnymi czcionkami w podaniu są: Calibri i Times New Roman w rozmiarze 12 lub 13.