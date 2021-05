Poradnik: stłuczka, kolizja, szkoda parkingowa, co robić? Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Pobierz i wydrukuj! 21.05.2021 Norbert Uram

Kolizja, a wypadek. Jakie są różnice?Często terminy "kolizja" oraz "wypadek" są stosowane zamiennie. Jednak stosowanie ich jako zamienników jest błędne. Wypadkiem drogowym nazywamy zdarzenie drogowe, w wyniku którego zostali poszkodowani ludzie. Kolizją natomiast określa się wszelkie zdarzenia drogowe, w których powstały wyłącznie straty materialne. Nie występują w przypadku kolizji zabici lub ranni.W przypadku kolizji nie ma obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia.

Co gdy uczestnicy kolizji drogowej są zgodni co do jej przebiegu? Jak zabezpieczyć miejsce wypadku? Na te i inne pytania związane z kolizją odpowiemy w naszym poradniku.