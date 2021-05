Poradnik. Wypadek przy pracy. Renta po wypadku w 2021. Komu przysługuje renta po wypadku przy pracy? Jak można się o nią ubiegać? 7.05.2021

O tym, czy dane zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy, decydują konkretne okoliczności tego zdarzenia. Na przykład w przypadku kwalifikacji zawału serca jako wypadku przy pracy istotne jest to, czy zawał był skutkiem wywołanym przez przyczynę zewnętrzną, czy też doszło do niego na skutek przyczyn wewnętrznych, czyli choroby pracownika.

Renta dla ofiar wypadku przy pracy. Czym jest wypadek przy pracy?

Czym różnią się świadczenia wypadkowe od innych

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie podlegają pewnym ograniczeniom, jakimi obwarowane są inne renty i świadczenia. Otóż:

1. Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna i dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od długości okresu tego ubezpieczenia oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

2. Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta szkoleniowa przyznane w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową nie mogą być niższe niż: 60 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby częściowo niezdolnej do pracy, 80 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, 100 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej.