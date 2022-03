Porady prawne dla uchodźców w Łodzi od Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Gdzie i kiedy można się zgłaszać? Co można zyskać?

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi organizuje akcję skierowaną do uchodźców z Ukrainy. Osoby, które przyjadą do naszego regionu, mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane w trakcie spotkania z inspektorami pracy.Udzielanie porad rozpoczęło się w czwartek 3 marca i będzie organizowane tak długo, jak będzie to konieczne. Uchodźcy z Ukrainy mogą się zgłaszać we wtorki i czwartki w godz. 10 - 12 do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przy al. Kościuszki 123,a inspektorzy czekają na nich w pokoju numer 303 na trzecim piętrze.Czytaj dalej

