Porozumienie podpisane! Miejski Obszar Funkcjonalny Sieradz - Zduńska Wola - Łask wystartował

Związek Zintegrowanych Inwestycji to jeden z instrumentów wspierających w perspektywie finansowej 2021 - 2027 rozwój terytorialny. Jego powołanie umożliwi korzystanie ze wsparcia finansowego między innymi na rozwój transportu łączącego wymienione miasta i gminy, poprawę stanu środowiska oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

- To działanie integrujące 10 samorządów - mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza, miasta będącego liderem porozumienia - To także niemałe dla nas wyzwanie, bo przecież chodzi o niebagatelną kwotę ponad 200 milionów złotych. na transport, ekologie i energetykę. Teraz musimy wspólnie opracować strategię działania i przedstawić marszałkowi województwa spójny program gwarantujący wykorzystanie środków do 2027 roku. Trudno na ta chwilę powiedzieć, które z zadań będzie priorytetowe, bo przecież każdy samorząd ma inne oczekiwania. W grę wchodzą jedynie projekty ponadregionalne. Musimy więc mówić wspólnym głosem.