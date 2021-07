NOWE Wypadek w Olszowej koło Ujazdu. Na miejsce został wezwany śmigłowiec LPR. Niebezpiecznie było też w Lubochni i Wygodzie ZOBACZ ZDJĘCIA

Do wypadku w Olszowej koło Ujazdu doszło we wtorek pod wieczór. Na miejsce został wezwany śmigłowiec LPR. Niebezpiecznie we wtorek było też w Lubochni oraz na skrzyżowaniu w Wygodzie.