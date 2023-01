Poruszający łódzki koncert dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w klubie Wytwórnia

Gwiazdą wieczoru był chór gospel Sound’n’Grace, ale na scenie zaprezentowało się w sumie blisko pięćdziesięciu wykonawców - m.in. Marcin Jajkiewicz, Łukasz Karauda, Agnieszka Flis. Usłyszeliśmy także muzykę filmową, przeboje musicalowe, nie zabrakło teatralnego spektaklu.

W gronie organizatorów bardzo się cieszymy, że nasza propozycja się spodobała i została doceniona - mówi Tomasz Karauda. - To był już siódma czy ósma edycja naszego koncertu, po pandemicznej przerwie ponownie przygotowaliśmy ją w Wytwórni, po raz pierwszy jako imprezę miejską. Liczę, że w kolejnych latach miasto też będzie z nami współpracować.

Podczas koncertu wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierali datki na tegoroczny cel, którym jest walka z sepsą.

Najbardziej dla mnie poruszającym momentem był spektakl teatru Cogito, w którym wziąłem udział - dodaje Tomasz Karauda. - Gdy mówię małemu, choremu Tymkowi: "do jutra", a on pyta: "a co, jeśli jutra nie będzie?"... Bo nie wszystkie historie kończą się dobrze. I o tym też chcemy mówić.