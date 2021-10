Pościg ulicami Łodzi! Podczas ucieczki przed policjantami rozbił trzy samochody

- Kierowca forda dojeżdżając do al. Włókniarzy, nie zważając na przepisy prawa o ruchu drogowym, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa dla osób podróżujących tramwajami, wjechał na wydzielone torowisko, następnie przejechał przez przejście dla pieszych i dalszą ucieczkę kontynuował chodnikiem. Widząc jadących za nim policjantów nadal nie reagował na podawane sygnały do zatrzymania. Skręcając w prawo w ul. Kopernika nie zastosował się do znaku zakazu wjazdu, po czym wjechał w ul. Łąkową „pod prąd”. Do pościgu dołączył drugi radiowóz łódzkiej drogówki. Będąc na skrzyżowaniu z ul. Karolewską i wykonując manewr skrętu w prawo w ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nie dostosował prędkości do warunków ruchu, utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w stojące na skrzyżowaniu i oczekujące na zielone światło trzy pojazdy: volkswagena, mercedesa i suzuki – informuje młodszy aspirant Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi.