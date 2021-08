Poseł chce uregulować prowizje przy sprzedaży domów i mieszkań, pośrednicy protestują i nie chcą żadnych zmian

Poseł napisał interpelację, którą skierował do ministra rozwoju, pracy i technologii. Zdecydował się na taki krok, gdyż do jego biura trafiają osoby, które skarżą się właśnie na wysokość prowizji.

- Sięgają one w niektórych przypadkach (chodzi o sprzedających) nawet blisko 4 proc. wartości nieruchomości, a w przypadku kupujących prowizja, która wynosi ok. 3 proc. wartości nieruchomości, nie należy do rzadkości - napisał poseł. - Prowizję tę biorą zarówno od jednej, jak i od drugiej strony transakcji. Wysokość prowizji pośrednika niejednokrotnie, co należy podkreślić, i to mocno, przekracza całą opłatę notarialną (opłatę sądową, 2-procentowy podatek od czynności cywilnoprawnych, wynagrodzenie notariusza, podatek VAT).