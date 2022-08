Poseł Nowej Lewicy chce dymisji łódzkiego kuratora oświaty. Za podręcznik do przedmiotu Historia i Teraźniejszość

Autorem podręcznika "HiT" dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest prof. Wojciech Roszkowski, a treści w nim zamieszczone od tygodni krytykuje sejmowa opozycja. Trela w korespondencji do MEiN cytuje fragmenty, które jego zdaniem "są pełne opinii autora", "dzielą społeczeństwo" czy wręcz "stygmatyzują grupy społeczne". Pisząc o metodzie zapładniania in vitro prof. Roszkowski w podręczniku stawia pytania: "(...) kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? ", zastanawia się też co by się działo z ludźmi, gdyby zasad i wartości chrześcijańskich w ogóle nie było". Kuratorowi poseł zarzuca "promowanie i zachwalanie" podręcznika, który który wyrządza krzywdę uczniom i edukacji, ponieważ nie jest "neutralny i obiektywny". O co chodzi z tym zachwalaniem?

W czwartek kuratorium organizowało ogólnopolską konferencję „Nowy przedmiot w szkole, czyli jak łączyć historię i teraźniejszość” z prof. Roszkowskim w roli głównej. Tego dnia z poselską kontrolą właśnie w sprawie konferencji do kuratorium weszły posłanki Katarzyna Lubnauer i Krystyna Szumilas (obie KO), które oświadczyły, że kurator jako urzędnik państwowy nie powinien promować żadnego podręcznika. Kurator Zbigniew Flajszer konferencję jednak odwołał, a powodem przełożenia jej na inny termin była "niedyspozycja zdrowotna jednego z prelegentów".