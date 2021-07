Poseł Tomasz Trela przywódcą buntu w Nowej Lewicy. "Próbuje przekonać, że to tylko Czarzasty głosował ramię w ramię w z rządem PiS".

W sobotę (17 lipca) przewodniczący Nowej Lewicy (dawny SLD i Wiosna) Włodzimierz Czarzasty zawiesił w prawach członków partii Tomasza Trelę i pięcioro innych posłów, wszyscy zasiadają w zarządzie krajowym NL. W Warszawie mówią, że gdyby tego nie zrobił, odwołano by go ze stanowiska, a pierwszym, który by go dobił, byłby Trela. CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNYM SLAJDZIE>>>

Fot.Szymczak Krzysztof/Polska Press