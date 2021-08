Posłanka PiS Joanna Lichocka w Zduńskiej Woli o „Polskim ładzie”. Było sporo emocji ZDJĘCIA

Joanna Lichocka o „Polskim ładzie”

Posłanka Lichocka spotyka się z mieszkańcami, by opowiedzieć o rządowym programie zatytułowanym „Polski ład”. W rozmowach z ludźmi wymienia jego zalety i podkreśla, jakie korzyści przyniesie w przyszłości.

Naszą rolą jest odkłamywanie tego, co funkcjonuje w przestrzeni publicznej - wyjaśnia Joanna Lichocka. - Można to zrobić skutecznie dzięki bezpośrednim kontaktom i rozmowom z Polakami. Dlatego organizujemy wyjazdy i tłumaczymy, czym jest „Polski ład”. Korzystać z tego mogą samorządy i zwyczajni obywatele.

Jak przykład korzyści dla przeciętnego obywatela posłanka przedstawiła pomysł, który ma ułatwić wybudowanie domu. Dziś trzeba mieć na to pozwolenie. „Polski ład” zakłada zniesienie tego obowiązku. Wystarczy zgłosić zamiar budowy we właściwym urzędzie. W odniesieniu do samorządów Lichocka mówiła o składaniu wniosków dotyczących dofinansowania inwestycji. Zachęcała do tego m.in. zduńskowolskich radnych towarzyszących jej w spotkaniu.