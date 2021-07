Posłowie i senatorowie znów dostali podwyżkę na utrzymanie swoich biur. I to sporą, bo aż o 2 tys. zł. Ile teraz dostają miesięcznie?

O podwyżce w komunikacie z 9 lipca poinformowało Biuro Obsługi Posłów, a z jego treści wynika, że zarządzenie podpisała marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki, (PO) co może świadczyć o tym, że rządzący z opozycją mogą się spierać o wszystko, ale w sprawach podwyżek dla samych siebie umieją się porozumieć ponad podziałami.

Od 1 lipca parlamentarzyści otrzymają na miesiąc już nie 15,2 tys. zł netto, ale 17,2 tys. zł. Ta podwyżka podatników kosztować będzie 1,12 mln zł miesięcznie, a w skali roku ponad 13,4 mln zł. Co konkretnie posłowie finansują za te pieniądze? Wszystko, co da się podłączyć pod funkcjonowanie biur, a zatem koszty najmu biura głównego i jego filii, opłacenie pracowników, ogłoszenia i korespondencję, wynajem sal na spotkania wyborcami, koszty podróży związanych z pełnieniem mandatu, taksówki czy kwiaty i wieńce na uroczystości, a także remonty i zakup wyposażenia biur, w tym nie tylko krzesła czy biurka, ale także klimatyzatory, ekspresy do kawy czy lodówki i wynajem samochodów. Wypożyczonymi autami jeżdżą posłowie PSL z łódzkiego Paweł Bejda i Dariusz Klimczak, a także zgierski poseł PiS Marek Matuszewski. Ile płacą? Najwięcej rocznie płaci poseł Bejda - 28,4 tys. zł. - najmniej poseł Matuszewski - 16,2 tys. zł. Na taksówki najwięcej, bo 5,2 tys. zł wydała Katarzyna Lubnauer (KO/N), łodzianka wybrana do Sejmu w Warszawie. Ale i tak daleko jej do rekordu Alicji Kaczorowskiej, byłej już łódzkiej posłanki PiS, która w 2017 r. wydała na taksówki 22 tys. zł bijąc tym samym swój własny rekord ustanowiony rok wcześniej - 19,3 tys. zł. Posłanka przyznała nam wówczas, iż bywało, że jeździła taksówkami między Łodzią a Warszawą...