Poświęcenie nagrobka Krzysztofa Krawczyka. Kiedy się odbędzie?

Informację tę podał na swoim profilu na Facebooku Andrzej Kosmala. To menadżer i wieloletni przyjaciel Krzysztofa Krawczyka. W najbliższą sobotę, 16 października, na cmentarzu w Grotnikach gdzie spoczął piosenkarz odbędzie się poświęcenie jego nagrobka piosenkarza, także zostanie odprawiona msza święta w jego intencji. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15.30. Można przypuszczać, że mszę św. będzie celebrować bp. Antoni Długosz, emerytowany biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej. To wieloletni przyjaciel Krzysztofa Krawczyka i jego żony. To on mówił kazanie na mszy św. pogrzebowej, która miała miejsce w łódzkiej katedrze. Przewodniczył też mszy św. odprawianej w kościele w Grotnikach. Nie zabraknie też pewnie ojców oblatów, którzy tam sprawują posługę.

Można się spodziewać, że na uroczystość przybędzie też ks. Krzysztof Niespodziański, który projektował pomnik na nagrobku Krzysztofa Krawczyka. Ks. Niespodziański urodził się w Turku. Skończył Technikum Górnicze w Koninie, a potem ukończył Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. W 1996 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 2006 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, w pracowni prof. Andrzeja Bartczaka.

Po święceniach kapłańskich pracował jako misjonarz w Kanadzie i Białorusi. Dziś nie jest już oblatem, a księdzem diecezjalnym. Pracuje w archidiecezji warmińskiej. Ks. Krzysztof Niespodziański jest proboszczem w Rychnowie. Jego obrazy i grafiki wystawiane były m.in. w Łodzi, Łebie, Ozorkowie, w Turku, Warszawie i Włocławku.